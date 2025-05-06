Очередная попытка украинских сил прорвать русскую границу в Курской области закончилась неудачей.Противник рассчитывал на погодные условия, в частности туман и низкую облачность, однако это не помешало русским силам своевременно отследить все передвижения, сообщает «Российская газета».
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