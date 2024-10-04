4 октября в России отмечается День гражданской обороны

В Салехарде прошел смотр спецтехники, которая применяется службами ГО при возникновении ЧС. Организаторы экспозиции рассказали, как современное оборудование помогает ямальским спасателям тушить пожары, дезинфицировать местности, а также собирать и обрабатывать информацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии