НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

salekhard.online

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

4 октября в России отмечается День гражданской обороны

4 октября в России отмечается День гражданской обороны

В Салехарде прошел смотр спецтехники, которая применяется службами ГО при возникновении ЧС. Организаторы экспозиции рассказали, как современное оборудование помогает ямальским спасателям тушить пожары, дезинфицировать местности, а также собирать и обрабатывать информацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх