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Соратники и сатира добивают репутацию Мерца перед выборами в ФРГ

Соратники и сатира добивают репутацию Мерца перед выборами в ФРГ

www.globallookpress.com/Moritz Frankenberg/dpa Обстановка в Германии обострилась до предела. Левые радикалы устроили беспорядки в Саксонии-Анхальт накануне выборов в региональный парламент.

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