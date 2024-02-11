Конунг Ингвар Сырская ненависть Тут о Сырском прошла информация - замечательные родители, героические деды.
А вдруг свежий главком ВСУ Сырский агент Кремля?
Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Главком ВСУ Сырский - это генерал Власов №2. Читайте повесть Гоголя "Тарас Бульба"
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3 час.
ВераВерная
Столько лет работая с этими хитрыми, изворотливыми и пронырливыми, Сырский и сам таким стал. Подонок и предатель.
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2 час.
Аудрюс
Я как-то писал уже, что русские офицеры присягу давали только один раз в жизни, невзирая, на смену сидящих на троне! Но когда принимали на службу ВСУ, в 90е, обязательным вопрос был, а готов ли присягаемый воевать с Россией!!! Так что ни чего здесь удивительного нет! Только вот одно удивляет... Как выпускник политического училища, член КПСС, вдруг становится главкомом, не идеологическим работником, а вдруг переквалифицировался, без специального образования, из замполитов в командиры! А может коммунист Сырский переподготовку в США проходил?
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47 мин.
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