9 мая прогрессивная часть человечества праздновала 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне, а верхушка католической церкви продолжила обсуждать выборы […] The post Быстрые выборы и продолжение «пути на периферию»: Лев XIV в начале понтификата appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии