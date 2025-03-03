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Петербургский дневник

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Трамп: обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал кому-то из семьи Байдена

Трамп: обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал кому-то из семьи Байдена

Президент США пообещал начать расследование Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что найденный в июле 2023 года в Белом доме кокаин принадлежал кому-то из семьи бывшего американского лидера Джо Байдена.

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