Трамп: обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал кому-то из семьи Байдена

Президент США пообещал начать расследование Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что найденный в июле 2023 года в Белом доме кокаин принадлежал кому-то из семьи бывшего американского лидера Джо Байдена.
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