Начальника УМВД России по Выборгскому району задержали за взятки на 8 млн

Он осуществлял покровительство незаконной вырубке леса. Сотрудники собственной безопасности по подозрению в получении взяток задержали начальника управления МВД России по Выборгскому району Ленинградской области.
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