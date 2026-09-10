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Ивановские новости

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Ивановский Индустриальный техникум открыли по решению облисполкома в 1929 году

Ивановский Индустриальный техникум открыли по решению облисполкома в 1929 году

Техникум открылся в Иваново-Вознесенске в ноябре 1929 года, уже через два месяца после решения облисполкома.

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