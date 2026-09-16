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Датский вертолет вдруг нарвался на российские сигналы

Датский вертолет вдруг нарвался на российские сигналы

Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты.

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