Глава МИД КНР Ван И заявил, что гибель Хании отдаляет мир в Секторе Газа

Смерть руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании замедляет наступление мира в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Китайской Народной Республики Ван И в беседе по телефону с коллегой из МИД Египта Бадром Абдель Аты.
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