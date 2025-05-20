Ростех импортозаместил фрезерный обрабатывающий центр для авиастроения и ОПК

Фото: «СТАН» Холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех импортозаместил портальный пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр модели 2000VH для предприятий авиа-, двигателестроения и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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