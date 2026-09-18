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Царьград

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Делягин предложил чиновникам меры по спасению России. И ему пришёл "прекрасный ответ"

Делягин предложил чиновникам меры по спасению России. И ему пришёл "прекрасный ответ"

Михаил Делягин предложил чиновникам меры по спасению России. И ему пришёл "прекрасный ответ". Суть сводится к следующему: инициативы, дескать, интересные, но решение о ликвидации экономики уже принято и пересмотру не подлежит.

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