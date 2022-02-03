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Анастасия Губанова: «Ездили на сбор с командой России в Красноярск. Ощущения от работы прекрасные, рада, что была такая возможность»

Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, рассказала о совместных тренировках с российскими фигуристками перед Олимпиадой-2022.

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