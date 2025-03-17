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Царьград

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Россия на втором месте по экспорту оружия: 13,75 млрд долларов в 2024 году

Россия на втором месте по экспорту оружия: 13,75 млрд долларов в 2024 году

Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия в 2024 году с суммой 13,75 млрд долларов, уступая только США.

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