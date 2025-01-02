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«Ман Сити» интересуется защитником сборной Узбекистана и «Ланса» Хусановым

«Горожане» включили защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в шорт-лист на зимнее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо.

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