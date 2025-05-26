Аналитик: в ЕС согласны «сдаться» в ответ на пошлины из США

Целью новых пошлин США в адрес ЕС может быть желание заключить сделку на условиях Вашингтона, сказал в беседе с RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
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