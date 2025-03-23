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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франция – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Франция – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:45 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

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