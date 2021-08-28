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Антонов не знает, на что потратить пенсионные 10 тысяч рублей: "Лучше бы отдали нуждающимся"

Антонов не знает, на что потратить пенсионные 10 тысяч рублей: "Лучше бы отдали нуждающимся"

Композитор Юрий Антонов не знает, на что потратить пенсионные 10 тысяч рублей, которые он получит в сентябре.

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Серж Прологов
Десять тыров? Обалдеть! И чем он недоволен? Мне 3100 насчитали... Да и ... выплата-то РАЗОВАЯ! Каким образом она компенсирует недоиндексацию пенсий один "Он" знает
Евгений Натесов
Серж Прологов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Валерий Ворожищев
дурак , не лезь туда. куда тебя не просят, рекламки захотел?

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