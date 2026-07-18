Греция временно заблокировала 21-й пакет санкций Евросоюза, который мог уничтожить ее компанию

Греция выступила против нового, 21-го по счету пакета санкций Евросоюза против России. Он предусматривает в том числе запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.
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