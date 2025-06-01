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Трамп снял кандидатуру миллиардера Айзекмана на пост главы NASA

Трамп снял кандидатуру миллиардера Айзекмана на пост главы NASA

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 1 июня, заявил, что снимает кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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