Кубок Шотландии. 1/2 финала. «Селтик» против «Рейнджерс»

«Селтик» сыграет с «Рейнджерс» в 1/2 финала Кубка Шотландии. Победитель встретится в финале с «Хартс», выигравшими свой матч у «Хайберниана» (2:1).
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