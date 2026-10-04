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Царьград

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Запорожская АЭС: Евгения Яшина сообщила о напряженной обстановке

Запорожская АЭС: Евгения Яшина сообщила о напряженной обстановке

Обстановка на Запорожской АЭС и в Энергодаре остается напряженной из-за обстрелов ВСУ. Евгения Яшина подтвердила угрозу безопасности и трудности в поддержании безопасного состояния станции.

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