Рогов: «Вагнер» могут задействовать на южном направлении спецоперации

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал aif.ru, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут быть задействованы на южном направлении спецоперации, где их боевой дух и опыт могут сыграть важную роль.
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