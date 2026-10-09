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Регионы России

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Проект «Месяц градостроительства – 70 лет на высоте» признан лучшим социальным проектом России

Проект «Месяц градостроительства – 70 лет на высоте» признан лучшим социальным проектом России

Программа представляла развитие Москвы через специалистов, стоящих за обликом города. В течение месяца жители узнали о крупных градостроительных проектах, современных технологиях и профессиях в строительстве.

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