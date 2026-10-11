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Хуситы вновь объявили аэропорты Саудовской Аравии своими целями

Хуситы вновь объявили аэропорты Саудовской Аравии своими целями

Йеменское движение «Ансар Аллах», члены которого известны как хуситы, снова призвало авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию, объявив аэропорты страны своими целями.

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