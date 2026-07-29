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Кино под открытым небом в СПб 2026

Кино под открытым небом в СПб 2026

Большинство из них будут открыты до начала осени. Сеансы, как правило, проходят в выходные дни. Кинотеатр у моря в "Севкабель Порт" Кожевенная линия, 34 Всё лето каждый вечер пятницы, субботы и воскресенья здесь показывают отечественное и зарубежное кино.

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