Кино под открытым небом в СПб 2026

Большинство из них будут открыты до начала осени. Сеансы, как правило, проходят в выходные дни. Кинотеатр у моря в "Севкабель Порт" Кожевенная линия, 34 Всё лето каждый вечер пятницы, субботы и воскресенья здесь показывают отечественное и зарубежное кино.