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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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41-летний Роналду забил 5 голов в 10 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду забивает в этом сезоне в среднем раз в две игры. Сегодня нападающий « Аль-Насра » отличился на 42-й минуты с « Нефтчи » Фергана в Лиге чемпионов Азии .

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