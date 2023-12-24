НАТО позарилось на Арктику, снижение трафика через Суэц и скоростная трасса до Казани

Дорога на восток - для нас, а не для китайского транзита. Это сообщение между сибирскими регионами, толчок к дальнейшему развитию.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Да не совсем так . Это будет и частично уже есть возрождение , а точнее усовершенствование " шёлкового пути " в совокупности с новыми маршрутами . А вообще-то экономичнее электротяга по ж.д.