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НАТО позарилось на Арктику, снижение трафика через Суэц и скоростная трасса до Казани

НАТО позарилось на Арктику, снижение трафика через Суэц и скоростная трасса до Казани

1. США и страны НАТО страдают из-за русской Арктики. Существенно навредить нам в этом регионе невоенными способами американцы не могут, а начинать ядерную войну против России в США явно не хотят.

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Комментарии
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Сергей Мацедонский
Дорога на восток - для нас, а не для китайского транзита. Это сообщение между сибирскими регионами, толчок к дальнейшему развитию.
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12 час.
Tania Еременко
Близок локоть, да не укусишь. Раскатали пиндосы губищи...)))) Щаззз
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да не совсем так . Это будет и частично уже есть возрождение , а точнее усовершенствование  &quot; шёлкового пути  &quot; в совокупности с новыми маршрутами . А вообще-то экономичнее электротяга по ж.д.
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10 час.

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