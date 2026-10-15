Как это ни странно, но половина осени уже позади. Подводим итог этих 1,5 месяцев. Отмечайте то, что уже случилось в вашей жизни после завершения лета.
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