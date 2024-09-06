ВС России уничтожили мост и колонну ВСУ под Красноармейском

ВС России нанесли удар по трассе М-04 под Красноармейском (украинское название - Покровск). Как сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, уничтожен мост и колонна ВСУ.
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