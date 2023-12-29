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«Его быстро остановили»: вскрылось, как Киркоров шалил на вечеринке Ивлеевой

«Его быстро остановили»: вскрылось, как Киркоров шалил на вечеринке Ивлеевой

Певцу напомнили о нормах поведения. Филипп Киркоров Социальные сетиЕщё несколько дней назад Филипп Киркоров рассказывал в личной беседе Дмитрию Пескову, что случайно оказался в числе гостей скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ну что вы господа, он же гулял в вечернем наряде и на вечеринке просто случайно оказался. Глянул что там твориться и хотел бежать, а тут на дороге человек, был в бешенстве от увиденного и толкнул мешавшего уйти!
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16 час.
Александр Котов
Случайно разделся конечно, охотно все верят этому идиоту, даже песков
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9 час.

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