«Его быстро остановили»: вскрылось, как Киркоров шалил на вечеринке Ивлеевой

Певцу напомнили о нормах поведения. Филипп Киркоров Социальные сетиЕщё несколько дней назад Филипп Киркоров рассказывал в личной беседе Дмитрию Пескову, что случайно оказался в числе гостей скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.
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