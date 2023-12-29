«Его быстро остановили»: вскрылось, как Киркоров шалил на вечеринке Ивлеевой

Геннадий Бережнов

Ну что вы господа, он же гулял в вечернем наряде и на вечеринке просто случайно оказался. Глянул что там твориться и хотел бежать, а тут на дороге человек, был в бешенстве от увиденного и толкнул мешавшего уйти!