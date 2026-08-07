Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 580 подписчиков

"В воде и почве по всему миру". В ВОЗ рассказали об особенности распространения легионеллёза

"В воде и почве по всему миру". В ВОЗ рассказали об особенности распространения легионеллёза

В ВОЗ рассказали об особенностях "болезни легионеров". Распространение зависит от водоснабжения.Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о том, что распространение легионеллёза в мире зависит от систем водоснабжения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии