"В воде и почве по всему миру". В ВОЗ рассказали об особенности распространения легионеллёза

В ВОЗ рассказали об особенностях "болезни легионеров". Распространение зависит от водоснабжения.Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о том, что распространение легионеллёза в мире зависит от систем водоснабжения.
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