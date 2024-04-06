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Макрон жестко ответил Шольцу касательно отправки войск НАТО на Украине

Макрон жестко ответил Шольцу касательно отправки войск НАТО на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон жестко ответил канцлеру Германии Олафу Шольцу касательно отправки военного контингента НАТО для участия в конфликте на Украине.

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