Марсоход NASA Curiosity продолжает удивлять нас новыми открытиями. На этот раз аппарат запечатлел уникальные сумеречные облака в атмосфере Красной планеты, состоящие из замороженного углекислого газа, или сухого льда.
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