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Энциклопедия Техники

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Марсоход NASA Curiosity продолжает удивлять нас новыми открытиями

Марсоход NASA Curiosity продолжает удивлять нас новыми открытиями. На этот раз аппарат запечатлел уникальные сумеречные облака в атмосфере Красной планеты, состоящие из замороженного углекислого газа, или сухого льда.

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