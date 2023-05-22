ВСУ атаковали территорию ДНР 49 раз за сутки 21 мая

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о 49 фактах ведения огня со стороны ВСУ по территории ДНР за сутки 21 мая.
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