Федеральное агентство новостей №1

7 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Петряев
    Евгений, от всего сердца поздравляю Вас и ваших героических бойцов "Вагнера" с победой в Артемьевске (Бахмуте)!!! Суд...«Пилят бабки и ва...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Видимо речь идёт о том, что погибшим награды при похоронах несут на подушечках, чтобы все видели заслуги погибшего......«Наши убитые това...
  • Владимир Барышев
    Россия всегда готова, но не к перемирию или переговорам, с укропами, Россия всегда готова к  безоговорочной капитуляц...Глава МИД Австрии...

ВСУ атаковали территорию ДНР 49 раз за сутки 21 мая

ВСУ атаковали территорию ДНР 49 раз за сутки 21 мая

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о 49 фактах ведения огня со стороны ВСУ по территории ДНР за сутки 21 мая.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх