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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фил Спенсер подтвердил, что Avowed, Fable, Doom The Dark Ages, South of Midnight выйдут в 2025 году Xbox ...

Фил Спенсер подтвердил, что Avowed, Fable, Doom The Dark Ages, South of Midnight выйдут в 2025 году Xbox ...

Фил Спенсер подтвердил, что Avowed, Fable, Doom The Dark Ages, South of Midnight выйдут в 2025 годуXbox провела свою презентацию на Tokyo Game Show 2024, на которой было сделано несколько объявлений для игроков, а также представлены новые игры, которые появятся в сервисе Game Pass.

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