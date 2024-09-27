Фил Спенсер подтвердил, что Avowed, Fable, Doom The Dark Ages, South of Midnight выйдут в 2025 году Xbox ...

Фил Спенсер подтвердил, что Avowed, Fable, Doom The Dark Ages, South of Midnight выйдут в 2025 годуXbox провела свою презентацию на Tokyo Game Show 2024, на которой было сделано несколько объявлений для игроков, а также представлены новые игры, которые появятся в сервисе Game Pass.