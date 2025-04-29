На Алтае ранее судимый парень помог мошенникам обмануть 90-летнюю женщину

Он забрал деньги и перевел на банковский счет куратора, оставив себе 10% В Алтайском крае задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 18-летний житель Калманского района, который в течение нескольких месяцев помогал мошенникам обманывать пожилых людей, сообщает региональное МВД.
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