На Алтае ранее судимый парень помог мошенникам обмануть 90-летнюю женщину

Он забрал деньги и перевел на банковский счет куратора, оставив себе 10% В Алтайском крае задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 18-летний житель Калманского района, который в течение нескольких месяцев помогал мошенникам обманывать пожилых людей, сообщает региональное МВД.