Дональд Трамп — «опасный диктатор»

Ну вот о чем бы пришлось писать уважаемым настоящим кроватным (а не всяким там диванным) экспертам типа меня, если бы не было старины Донни? Ответ прост: мы бы скучали, грустили, хандрили, а иногда и хныкали.
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