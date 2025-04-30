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Дональд Трамп — «опасный диктатор»

Дональд Трамп — «опасный диктатор»

Ну вот о чем бы пришлось писать уважаемым настоящим кроватным (а не всяким там диванным) экспертам типа меня, если бы не было старины Донни?  Ответ прост: мы бы скучали, грустили, хандрили, а иногда и хныкали.

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