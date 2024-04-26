Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вторая бомба под Дугина

Вторая бомба под Дугина

Кто стоит за спиной «московских студентов», атаковавших русского философа Андрей Соколов    Недавно студенты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) устроили громкий протест – выступили с петицией «против учебно-научного центра имени Ивана Ильина».

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