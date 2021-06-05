Зачем бывший мужчина следит за тобой в соцсетях: гадать не стала, а спросила напрямую у честных знакомых

Я неспроста эту тему подняла. Всё потому, что очень часто девушки после расставания подсаживаются на этот грустный фокус с соцсетями вместо того, чтобы продолжать жить дальше без человека, восстанавливаться, делать выводы, извлекать опыт и радоваться жизни, строить новую историю любви.