Зачем бывший мужчина следит за тобой в соцсетях: гадать не стала, а спросила напрямую у честных знакомых

Я неспроста эту тему подняла. Всё потому, что очень часто девушки после расставания подсаживаются на этот грустный фокус с соцсетями вместо того, чтобы продолжать жить дальше без человека, восстанавливаться, делать выводы, извлекать опыт и радоваться жизни, строить новую историю любви.
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