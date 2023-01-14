Криптозима закончилась? За неделю Bitcoin подорожал почти на 25%

Фондовые рынки в США растут уже несколько дней подряд и за ними, как и раньше, следует крипторынок. Как итог, за последние 7 дней Bitcoin прибавил более 23,5% стоимости (11,5% – только за последние 24 часа): сейчас за 1 BTC дают почти 21 тыс.