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Криптозима закончилась? За неделю Bitcoin подорожал почти на 25%

Криптозима закончилась? За неделю Bitcoin подорожал почти на 25%

Фондовые рынки в США растут уже несколько дней подряд и за ними, как и раньше, следует крипторынок. Как итог, за последние 7 дней Bitcoin прибавил более 23,5% стоимости (11,5% – только за последние 24 часа): сейчас за 1 BTC дают почти 21 тыс.

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