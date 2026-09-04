На ЗАЭС заявили о трудностях с доставкой топлива для генераторов из-за ВСУ

Запорожская АЭС, более двух недель работающая на дизельных генераторах, испытывает серьезные проблемы с пополнением топлива из-за угроз со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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