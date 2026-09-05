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Шестой ребенок и новая глава: 44-летняя Наталья Водянова вновь стала мамой

Шестой ребенок и новая глава: 44-летняя Наталья Водянова вновь стала мамой

Наталья Водянова в 44 года родила шестого ребенка Супермодель Наталья Водянова и ее супруг, французский миллиардер Антуан Арно, стали родителями в шестой раз — у пары родилась дочь.

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