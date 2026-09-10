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Нескучные технологии

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В Канаде появился «остров-призрак»

В Канаде появился «остров-призрак»

Посреди канадского озера Уиллистон неожиданно возник остров, покрытый взрослыми деревьями. Когда местный лодочник выложил видео с находкой, чиновники поначалу решили, что ролик сгенерирован нейросетью, — настолько невероятным казалось зрелище, … .

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