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FT: Германия вредит своему оборонному сектору, запрещая Польше передать танки Украине

FT: Германия вредит своему оборонному сектору, запрещая Польше передать танки Украине

Тот факт, что Германия вплоть до настоящего времени не дала Польше разрешения на передачу Украине танков немецкого производства, ведет к подрыву доверия к оборонному сектору ФРГ и ставит под угрозу дальнейшее военное сотрудничество и закупки.

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