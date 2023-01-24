FT: Германия вредит своему оборонному сектору, запрещая Польше передать танки Украине

Тот факт, что Германия вплоть до настоящего времени не дала Польше разрешения на передачу Украине танков немецкого производства, ведет к подрыву доверия к оборонному сектору ФРГ и ставит под угрозу дальнейшее военное сотрудничество и закупки.
Тот факт, что Германия вплоть до настоящего времени не дала Польше разрешения на передачу Украине танков немецкого производства, ведет к подрыву доверия к оборонному сектору ФРГ и ставит под угрозу дальнейшее военное сотрудничество и закупки.
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