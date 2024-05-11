Попавшие в беду под Петрозаводском дети приехали в Карелию на отдых

Михаил Охлопков рассказал о состоянии девочек, лодка которых перевернулась на озере Лососинном Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков раскрыл подробности происшествия с участием детей на озере Лососинном под Петрозаводском.
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