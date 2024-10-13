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Царьград

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В Турции мужчина очнулся в гробу на похоронах, но потом все-таки умер в больнице

В Турции мужчина очнулся в гробу на похоронах, но потом все-таки умер в больнице

Семья Халита Байшу пережила двойное потрясение — сначала неожиданную смерть, затем не менее неожиданное "воскрешение" и, наконец, вторую утрату.

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