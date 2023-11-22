Захарова: РФ приветствует достижение соглашения между ХАМАС и Израилем о паузе

REUTERS/Ronen Zvulun Россия приветствует достижение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе, заявил в беседе с РЕН ТВ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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