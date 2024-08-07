IT-эксперт Ермаков: перегрев батареи может указывать на прослушку мобильного устройства

Этим могут заниматься голосовые помощники и сервисы, собирающие данные для рекламы Смартфоны и подключенные к интернету компьютеры прослушиваются постоянно, однако шпионаж можно распознать, рассказал агентству «Прайм» IT-эксперт факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков.