Южная Корея впервые поучаствует в учениях НАТО по киберобороне

Южная Корея продолжит укрепление стратегического сотрудничества с НАТО, для этого страна впервые примет участие в международных учениях по киберобороне, сообщило министерство обороны Южной Кореи в понедельник.
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